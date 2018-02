Deel dit artikel:











Grote verslagenheid bij brandweerkorps na fataal ongeluk 43-jarige brandweerman in opleiding Foto: Telemedia BV Foto: Telemedia BV

WARMENHUIZEN - De 43-jarige man uit Warmenhuizen die gisteren tijdens het uitlaten van zijn hond werd doodgereden, was een vrijwillige brandweerman in opleiding. Hij was werkzaam bij de brandweerpost in Warmenhuizen.

De brandweerpost is vanwege het tragische voorval op dit moment buiten dienst gesteld. Ook hangen de vlaggen voor de post halfstok. De omliggende posten staan nu paraat om de diensten van de brandweerkazerne in Warmenhuizen over te nemen. Lees ook: Slachtoffer (43) fatale aanrijding in Warmenhuizen liet zijn hond uit Het slachtoffer liet gisteren samen met zijn partner zijn hond uit aan de Diepsmeerweg toen hij rond 18.00 uur werd aangereden. "Ze hoorden een auto aankomen, dus gingen ze achter elkaar lopen en daarbij is hij geschept", vertelt een buurvrouw van de man aan NH Nieuws. "Wat ik begrepen heb, heeft zijn vrouw hem nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht helaas niet meer baten", voegt ze daar aan toe. "Hij laat een gezin achter en familie, dat is verschrikkelijk." Lees ook: Voetganger overleden na aanrijding in Warmenhuizen Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De politie doet daar nog onderzoek naar. De 43-jarige bestuurder van de auto is gisteravond aangehouden, maar inmiddels weer naar huis gestuurd.