Auto slaat over de kop na aanrijding op A9

SPAARNDAM - Bij een flink ongeluk op de A9 bij Spaarndam is vanmiddag een van de betrokken auto's over de kop gevlogen. Wonder boven wonder zijn er geen gewonden gevallen.

Rond 12.40 uur ging het fout toen volgens getuigen een auto met aanhanger moest remmen voor een andere weggebruiker met een klapband. Op de aanhanger van de remmende auto stond een auto. Deze schoot er vanaf en belandde op de kop op het wegdek. Door het ongeluk staat momenteel nog vier kilometer file. De weg kon rond 14.10 uur weer worden vrijgegeven, nadat bergingswerkzaamheden waren afgerond. Verwacht wordt dat de file snel oplost.