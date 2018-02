Automobiliste maakt ruiten niet ijsvrij en rijdt tegen lantaarnpaal

LAREN - Automobilisten konden er vanochtend niet aan ontkomen: door de nachtvorst moest er gekrabd worden. Wanneer je ervoor kiest dit niet te doen, kan dit gevaarlijke situaties opleveren. Dat heeft een bestuurder in Laren aan den lijve ondervonden. Zij reed zonder te krabben de weg op en belandde niet veel later tegen een lantaarnpaal.

Dit gebeurde op de kruising van de Hilversumseweg en de Diepenbrocklaan. Op de foto's is te zien dat de linkervoorkant van de auto helemaal aan diggelen is en de voorruit lijkt niet ontdaan te zijn van ijs. Dat is volgens de politie zeer gevaarlijk.

"Nogmaals aan iedereen de oproep: maak je ramen ijsvrij voordat je de weg op gaat. Dit is belangrijk voor je eigen en andermans veiligheid", aldus de politie Hilversum op Facebook.

De vrouw kwam met de schrik vrij maar kreeg, buiten dat haar auto weggesleept moest worden, een fikse boete van 230 euro voor het niet ijsvrij maken van de voorruit.