17-jarige verdachte aangehouden voor handgranaat in Amsterdams café

AMSTERDAM - (AT5) De politie heeft een 17-jarige verdachte aangehouden voor de handgranaat die vorig jaar bij Café in the City in Amsterdam naar binnen werd gegooid. Hij zou deel uitmaken van een dadergroep die ook verantwoordelijk is voor de handgranaat die bij club ABE werd achtergelaten.

De minderjarige verdachte is aangehouden door een arrestatieteam in De Pijp.

Op 8 februari 2017 is er opeens paniek in het café, om de hoek van het Leidseplein. Opeens ligt er een 'klein explosief' op de vloer. Het café wordt ontruimd en de omgeving urenlang afgezet voor onderzoek. Het blijkt te gaan om een handgranaat.

De gemeente besluit de tent voor onbepaalde tijd de sluiten. Tot grote onvrede van de eigenaar, die vermoedt dat een 'boze klant' de dader is. Deze man zou even eerder geweigerd zijn bij de deur. Inmiddels is het café alweer geruime tijd open.

Café in the City is niet de enige horecagelegenheid waar onlangs een handgranaat achtergelaten werd. Vorig jaar werd er bijvoorbeeld bij club ABE in de Amstelstraat een granaat aan de deur gehangen. Ook ABE moest enige tijd de deuren sluiten. De 17-jarige verdachte zou deel uitmaken van dezelfde 'dadergroep' die ook verantwoordelijk is voor de granaat bij ABE.

Afgelopen maand was het raak bij Suzy Wong Lounge in de Korte Leidsedwarsstraat. Ook daar werd een handgranaat gevonden en ook die horecagelegenheid is gesloten.

