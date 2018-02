PvdA-GroenLinks Koggenland vraagt aandacht voor klimaat met ludiek Ice Bucket-liedje

KOGGENLAND - De gecombineerde lijst PvdA-GroenLinks Koggenland heeft onlangs een ludiek filmpje de wereld in geslingerd om aandacht te vragen voor het klimaat. Op het refrein van het inmiddels alom bekende 'Hallo allemaal' liepen de leden over straat. Ze beëindigden hun optreden door 'een koude douche te nemen' middels een emmer ijskoud water.

"Hallo Koggenland, wat wonen we hier fijn. Zijn we eigenlijk duurzaam? Ja, willen we dat zijn? Zonnepanelen, elektrisch en gasvrij. Onze kinderen zijn weer blij", zongen de deelnemers luidkeels. Hun doel? De gemeente uitdagen om duurzamere keuzes te maken om in 2020 klimaatneutraal te kunnen zijn.

Oordeel zelf of de actie overtuigend genoeg is door het filmpje hieronder te bekijken: