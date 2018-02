De Peiling: Werkgevers negatief over ouder personeel

NOORD-HOLLAND - Door de vergrijzing en de hogere pensioenleeftijd komen er steeds meer ouderen op de werkvloer. Werkgevers zijn niet enthousiast en vinden ouderen maar traag en duur.

Meer ouderen werken

Het aantal werkende ouderen stijgt snel. In 2003 werkte 22 procent van de 60 plussers nog. Drie jaar geleden was dat al 51 procent, Van de groep 55 tot 60 jarigen werkt vandaag de dag driekwart. In 2003 was dat iets meer dan de helft.

Negatief beeld

Uit onderzoek van het Instituut voor bevolkingsvraagstukken Nidi, blijkt dat werkgevers de afgelopen jaren negatiever zijn geworden over die groeiende groep oudere werknemers. Ruim de helft van de werkgevers denkt dat ouderen minder productief zijn. Acht op de tien werkgevers verwacht dat de arbeidskosten zullen stijgen nu ze meer ouderen in dienst moeten houden.

Wat vind jij?

Hebben de werkgevers gelijk met hun negatieve opvattingen over oudere werknemers of moeten ze juist blij zijn met al die jaren werkervaring? We horen graag hoe jij daar over denkt!

