Supermarktklant schoffelt vluchtende kassadief onderuit

HOOFDDORP - Klanten van de Dirk van Broek in Hoofddorp hebben gisteravond op spectaculaire wijze een winkeldiefstal verijdeld.

Gisteravond rond 20.00 uur deed een man een greep in de kassa bij de supermarkt aan het Aalburgplein. Klanten van de winkel twijfelden geen moment en probeerden de winkeldief vast te houden.

In de worsteling die ontstond wist de dader toch te ontkomen. Hij rende weg, maar kwam niet ver. Een oplettende klant stak zijn been uit en liet de overvaller struikelen. De verdachte viel op de grond, waardoor omstanders hem nu wel in bedwang konden houden.

De politie heeft de verdachte meegenomen naar het bureau en doet nog onderzoek.