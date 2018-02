Eerste schaatsers gespot op natuurijs: hier kan je schaatsen

NOORD-HOLLAND - Het heeft twee nachten achter elkaar gevroren, dus stijgt de schaatskoorts in onze provincie. De afgelopen dagen hebben tientallen ijsclubs een schaatsbaan geprepareerd en hopen ze dat moeder natuur meewerkt om het water om te toveren tot een mooie ijslaag.

Op veel plekken in de provincie is het ijs nog veel te dun. Toch wordt er hier-en-daar al wat geschaatst.

Zo wordt op de Lorentzschool in Hilversum op dit moment volop geschaatst door de scholieren. Gisteren heeft de basisschool het schoolplein onder laten lopen en vanochtend was het ijs dik genoeg. Onder het genot van chocolademelk en muziek mogen alle groepen even een halfuurtje het ijs op.

Ankeveense Plassen

Ook op de Ankeveense Plassen en daarbij in de buurt stond vanochtend een enkeling op het natuurijs om de eerste meters van dit jaar te maken. Eenmaal op het natuurijs bleek het ijs niet dik genoeg en durfde de schaatsliefhebber het na een testrondje toch niet aan.

De voorzitter van een nabijgelegen ijsbaan waarschuwt echter dat schaatsers niet zomaar het ijs op moeten gaan. "Het is nog echt dun en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen", vertelt hij tegenover NH Nieuws.

