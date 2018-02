Deel dit artikel:











Meer dan 2.000 euro boete voor horecaondernemer na schenken alcohol aan minderjarige Foto: Shutterstock

DEN BURG - Een café in Den Burg is onlangs voor de tweede keer beboet na het schenken van alcohol aan een minderjarige klant. Eind 2017 ontving het bedrijf ook al een boete voor dezelfde overtreding. Die boete was 1.360 euro, voor het tweede vergrijp was dit maar liefst 2.040 euro.

De overtreding werd ontdekt tijdens een controle. Een 17-jarige jongere kon alcoholhoudende drank aan de bar bestellen zonder dat er om een legitimatiebewijs werd gevraagd. Dat is strafbaar. Lees ook: Gevolgen alcoholgebruik bij kinderen niet te overzien: "Verslaving was een hel" De gemeente Texel laat weten dat het alcoholgebruik onder jongeren, zeker beneden de leeftijd van 18 jaar, zoveel mogelijk wil terugdringen. De boete is 50 procent hoger dan de eerste boete, omdat het een tweede vergrijp betrof. Lees ook: Leeftijdscontroles makkelijk te omzeilen: jongere komt met gemak aan alcohol Eerder maakte de gemeente Schagen een lijst bekend van horecaondernemingen die in oktober 2017 de alcoholwet overtraden door te schenken aan minderjarigen. Door de horecaondernemers werd hier niet positief op gereageerd. Zij vonden het 'belachelijk' dat ze publiekelijk aan de schandpaal werden genageld.