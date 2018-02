Nasleep mishandeling kankerpatiënt Timo (20): "Ga maar eens overgeven met een gebroken kaak"

LANDSMEER - Morgen begint de rechtszaak tegen de man die de zieke Timo Graver afgelopen november een gebroken kaak sloeg. NH Nieuws sprak met zijn moeder Milca over de gevolgen van de klap. "Alles bij elkaar heeft het hele grote gevolgen gehad."

De dag voordat de 20-jarige Timo uit Landsmeer zou beginnen aan zijn chemokuur, zo'n drie maanden geleden, wilde hij nog een keer lekker eten. Onderweg naar de Chinees racet een auto hem voorbij terwijl hij op het zebrapad loopt. Timo geeft een klap op de auto, om te laten weten dat die niet had moeten doorrijden.

De auto keert, de bestuurder stapt uit, en slaat Timo met één klap naar de grond. Daarna rijdt hij snel weer weg.

Levensreddende chemo

Zijn favoriete maaltijd heeft Timo die dag niet meer kunnen eten. In het ziekenhuis bleek de volgende dag dat zijn kaak was gebroken. "Volledig doormidden", zei hij later tegen NH Nieuws.

In eerste instantie was het niet zeker of de chemokuur door kon gaan, omdat er kans was op infecties. "Dan zakt de grond onder je voeten vandaan", zegt zijn moeder. "Dat was de enige chemo die zijn leven kan redden."

Uiteindelijk kon Timo toch aan zijn behandeling beginnen. Goed nieuws, maar de impact van de klap werd toen pas echt duidelijk. "Hij krijgt de allerzwaarste chemo, je wordt daar echt heel ziek van", zegt Milca. "Ga maar eens overgeven met een gebroken kaak."

De impact van de klap

Ook het herstel werd bemoeilijkt door de mishandeling. "Als je op kracht moet blijven en je mag alleen maar vla en soep, heeft dat een grote invloed", zegt ze. "Het is allemaal eten waardoor je niet aansterkt. Dat is voor ons gewoon het allerergste."

Zijn kaak is bijna drie maanden na dato nog steeds niet helemaal hersteld. En dus ook nadat Timo terug was uit het ziekenhuis bleef de nasleep van de klap voelbaar. "Dan komt hij thuis en moet alles in de mixer. Hij houdt niet eens van vla en van soep." Timo kan nog steeds niet alles eten en moet misschien nog geopereerd worden.

Begin december werd 46-jarige man uit Landsmeer door tips en politieonderzoek aangehouden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling. Naar verwachting zal de rechter morgen direct uitspraak doen. Of het helpt als hij wordt gestraft? "Ik hoop het."