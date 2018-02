Slachtoffer (43) fatale aanrijding in Warmenhuizen liet zijn hond uit

WARMENHUIZEN - De politie heeft de automobilist die gisteravond betrokken was bij een dodelijk verkeersongeluk in Warmenhuizen gearresteerd. Het gaat om een 43-jarige man uit Warmenhuizen.

Het slachtoffer is ook een 43-jarige man uit Warmenhuizen. Hij liet gisteren samen met zijn partner zijn hond uit aan de Diepsmeerweg toen hij rond 18.00 uur werd aangereden. Volgens ooggetuigen probeerden omstanders de man nog te helpen, maar tevergeefs. Ook de toegesnelde hulpdiensten konden niets meer voor de man betekenen.

Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De politie doet daar nog onderzoek naar. Het is ook niet bekend waar de automobilist van wordt verdacht.