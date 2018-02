Kaart: hier wonen de rijkste (en armste) gezinnen van Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens steeg in 2016 met bijna 10 procent tot 22,1 duizend euro, zo meldt het CBS vandaag. En Noord-Holland draagt hier zeker een steentje aan bij, met als grootste klapper het gemiddelde vermogen van huishoudens in de gemeente Laren: liefst 280.700 euro.

Opvallend, maar ook weer niet verrassend, aan de cijfers van het CBS is dat de huishoudens met de hoogste vermogens zich in de kleinere gemeentes bevinden, zoals Bloemendaal, Heemstede en Bergen. Hier wonen volgens het CBS naar verhouding veel ouderen die gedurende hun leven een flink vermogen hebben opgebouwd.

De laagste vermogens bevinden zich in Amsterdam. Een gemiddeld huishouden heeft daar slechts 4.000 euro aan vermogen. Volgens het CBS komt dat omdat in grote steden relatief veel jongeren, uitkeringsontvangers en personen met een niet-westerse migratieachtergrond wonen.

Het vermogen per huishouden is door het CBS berekend door het verschil te berekenen van bezittingen en schulden. Onder bezittingen vallen onder andere een eigen woning, bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties en ondernemingsvermogen. Schulden worden verdeeld in hypotheekschuld, studieschuld en overige schulden.

Benieuwd hoe hoog het gemiddelde vermogen is in jouw gemeente? Bekijk dan het onderstaande kaartje:

Kun je het kaartje niet zien in de app? Bekijk het dan via deze link.