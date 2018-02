Deel dit artikel:











Koudste nacht in jaren gemeten: kwik zakte tot -9 Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - Een dikke trui, handschoenen en een sjaal zijn vanochtend niet overbodig. Het was namelijk vannacht de koudste nacht in jaren. De laagste temperatuur in Noord-Holland werd gemeten in Wijk aan Zee. Daar werd het maar liefst -9 graden.

Volgens het weerstation Weerplaza was het de koudste februarinacht sinds 2012. Toen werden er temperaturen gemeten van rond de -20 graden. Zo erg was het vannacht niet. Toch was het volgens NH-weerman Jan Visser erg guur. "Vannacht was in ieder geval de koudste nacht van het jaar. Het vroor matige en ook de rest van de dag blijft het koud", aldus Visser. De laagste temperaturen werden gemeten bij Schiphol (-6), Den Helder (-6), Berkhout (-6,5) en dus Wijk aan Zee (-9). Het weer blijft de hele dag "schitterend met veel zon", aldus Visser. De temperatuur stijgt wel tot iets boven het vriespunt en later op de dag komt er iets meer bewolking. Vannacht gaat het opnieuw vriezen, maar door de toenemende bewolking wordt het iets wel minder streng dan afgelopen nacht.