Skeleton-talent Akwasi Frimpong is vlaggendrager op Olympische Spelen voor Ghana

AMSTERDAM - (AT5) Dertien jaar lang duurde het voordat Ghanees Akwasi Frimpong zich officieel Nederlander mocht noemen. Dat was al een droom. Maar door hard te werken komt over een paar dagen ook die andere droom uit: uitkomen voor zijn geboorteland Ghana op de Olympische Winterspelen van Pyeongchang.

Nadat Frimpong op 8-jarige leeftijd naar Nederland verhuisde, groeide hij op in de flat Kikkenstein in de Bijlmer in Amsterdam. Hij studeerde aan het Johan Cruyff College, zodat hij intensief kon blijven sporten. Hij bleek een talentvolle sprinter te zijn. Maar na een blessure stapte hij eerst over op bobsleeën en nog iets later begon hij met de verwante sport skeleton en dat bleek een goede keus.

Groot scherm

Begin dit jaar plaatste hij zich officieel voor de Olympische Spelen en omdat hij de enige Ghanees is die meedoet, mag hij ook de vlag dragen voor zijn geboorteland. Met die vlag zal hij komende vrijdag het stadion in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang binnenlopen.

In buurtsalon Kikkenstein in de Bijlmer wordt de droom van 'Bijlmerboy' Akwasi op de voet gevolgd. Op een groot scherm wordt daar gekeken naar het 'historische' moment voor de skeletonner uit de Bijlmer. Ook wordt er een documentaire vertoond over zijn legalisatiestrijd in Nederland.

'Fantastisch moment'

Vrijdag rond 12.30 uur komt Akwasi als vlaggendrager het olympische stadion binnen. 'Een fantastisch moment voor Akwasi, zijn familie, vrienden, docenten, sportgenoten en fans. Inspirerend voor miljoenen jongeren wereldwijd', aldus de bewoners van Kikkenstein op Facebook.