Auto botst achterop tankwagen op A4

NIEUW-VENNEP - Een personenauto is vanavond op de A4 richting Den Haag achterop een tankwagen gebotst. De weg blijft naar verwachting tot circa middernacht dicht.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Nieuw-Vennep, waarna er een ambulance ter plaatse kwam. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar de verwondingen lijken mee te vallen, meldt een woordvoerder van de politie.

Op foto's van Officier van Dienst van Rijkswaterstaat Rogier is te zien dat de motorkap van de personenauto volledig vernield is en de airbag is uitgeklapt. Toch kan de politiewoordvoerder nog niet bevestigen of de personenauto of de tankauto werd bestuurd door het slachtoffer.

File

Al snel na het ongeluk ontstond er tussen Hoofddorp en Burgerveen een kleine file, meldt de VID. Toen Rijkswaterstaat de weg afsloot, werd het verkeer via de afrit Nieuw-Vennep van de A4 afgeleid.

De afsluiting van de weg duurt langer dan gebruikelijk omdat er olie op het wegdek is gelekt. Zodra dat is schoongemaakt, wordt er ook gestrooid, om eventuele gladheid door aanvriezing voor te zijn.