Basketballers Apollo walsen over Weert heen

AMSTERDAM - WEERT De basketballers van Apollo hebben dinsdagavond dik gewonnen van BAL, Basketball Academy Limburg. In Weert werd het 55-80 voor de Amsterdammers, die daardoor aansluiting houden bij de middenmoot.

Alleen door de eerste driepunter van de wedstrijd raak te schieten stond Weert even voor, maar dat was ook de laatste keer. Via 15-25 na het eerste kwart was de wedstrijd bij de rust al gespeeld. De stand was toen al opgelopen tot 20-42.

Bij de rust al gespeeld

Omdat de voorsprong na het derde kwart nog weer groter was geworden kon Apollo het in het laatste kwart rustig aan doen naar de 55-80 eindstand toe. Maar liefst vijf Amsterdammers kwamen in de dubbele cijfers uit, waarbij Aron Royé (foto) met 18 punten topscorer was.

Aansluiting bij middenmoot

Door de winst houdt Apollo de aansluiting met de middenmoot. De ploeg staat op de zevende plek met 10 punten uit 18 duels, net zoveel als Aris Leeuwarden, dat op de zesde plek staat. Zaterdagmiddag speelt Apollo thuis tegen Den Helder Suns. Die ploeg staat een plaats onder de Amsterdammers en winst is dus noodzakelijk om de aansluiting te houden en mogelijk op te klimmen naar de zesde plek, die na de reguliere competitie recht geeft op deelname aan de eerste ronde van de play-offs.