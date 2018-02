Nieuwe fase renovatie Leeghwaterbrug: ook brugdek 'A' nu met pensioen

ALKMAAR - Na zestig jaar trouwe dienst mag hij met pensioen: vandaag is er een begin gemaakt met de demontage van brugdek A van de Alkmaarse Leeghwaterbrug.

Nieuwspartner Alkmaar Centraal schrijft dat het bovenste deel van het brugdek gisteren al gedeeltelijk was 'losgesneden', zodat het vandaag eenvoudig verwijderd kon worden. Die stappen worden de komende dagen herhaalt om ook de onderliggende lagen van het brugdek af te pellen.

Vergeleken met brugdek B is het verwijderen van brugdek A een omslachtige operatie. Vorig jaar augustus werd brugdek B er in z'n totaliteit uitgehesen en afgevoerd. Om te voorkomen dat de brug sluit, is in de machinekamer het contragewicht vastgezet.

Fileleed

Het vervangen van de brugdelen is onderdeel van de renovatie van de Leeghwaterbrug. De werkzaamheden aan de brug zorgen de laatst tijd regelmatig voor fileleed.