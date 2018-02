Verzorgster overleden paard wist dat het niet goed zat: 'Ik zeg altijd, je voelt zo'n beest'

MUIDEN - De verzorgster van het overleden paard is erg geëmotioneerd. Vanmorgen is er met man en macht geprobeerd een merrie te redden die in de sloot was gevallen. Alle hulp mocht niet baten: het gewonde dier heeft een spuitje gekregen. "We hebben er alles aan gedaan, maar het was einde oefening."

Vanochtend ontdekte Sacha ter Beek dat hun 16-jarige paard niet in de wei stond. Na de stallen gecontroleerd te hebben, liep ze langs de slootkant en vond daar haar geliefde dier. Zij schakelde direct de hulpdiensten in. Ondanks dat die er snel waren, duurde het anderhalf uur voordat het paard uit het water was.

"We hebben er alles aan gedaan, maar het was einde oefening", verzucht Ter Beek. "Toen ze uit de sloot kwam deden we allemaal dekens erop, maar ze bleef liggen. De veearts heeft bloed getapt, dat heeft de politie weggebracht en daar kwam na onderzoek uit dat de spieren beschadigd zijn. Ook al zou ze gaan staan, dan komt het alsnog niet meer goed."

Afscheid

Het doet Sacha verdriet dat ze afscheid heeft moeten nemen van het paard dat ze al een aantal jaren verzorgd. De merrie heeft een geschiedenis wat de sloot betreft, want op 11 februari vorig jaar raakte ze ook al te water. Toen waren de gevolgen niet zo fataal als vandaag.

Dat begreep Sacha ook direct toen ze het paard op de kant zag liggen. "Haar ogen waren dicht. Je ziet wel of er nog genoeg leven in zit om haar overeind te krijgen. We hebben haar ook nog suiker gegeven, maar het ging niet meer. Het is klaar, dat zie je wel. Ik zeg altijd, je voelt zo'n beest."

Afscheid nemen van het overleden paard wordt ook door paarden in de wei gedaan. Zo kunnen de dieren het een plek geven en het plaatsen dat hun maatje er morgen niet meer zal zijn. "Ko staat er nu bij", zegt Sacha en doelt op het paard dat naast het lichaam staat. "Ik heb Ko vanmorgen ook nog bij de reddingsactie gehaald in de hoop haar te enthousiasmeren om op te staan, maar ze was al te ver heen. Dus Ko staat er nu bij en dat is goed. Het is een triest gezicht, maar wel goed zo."