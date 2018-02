Deel dit artikel:











Nog steeds geen verdachte in beeld voor grove bedreiging op voordeur Zaandams gezin Foto: De Orkaan

ZAANDAM - Er is nog altijd geen verdachte aangehouden in de zaak rond de grove bedreiging die bij een Zaandams gezin op de voordeur werd achtergelaten. Ondanks een buurtonderzoek, technisch sporenonderzoek, contactmomenten en diverse getuigenverklaringen is er nog geen dader in beeld, meldt mediapartner De Orkaan.

Vorige maand werd het huis van de Zaandamse Aysel besmeurd met rode verf. Ook werd er een dreigbrief met onder meer een hakenhuis en de tekst 'Kanker moslims sterf' op de deur geplakt. Lees ook: Zaans gezin bedreigd met de dood: huis beklad met rode verf "We gaan door met het onderzoek. Eventuele getuigen die we nog niet gesproken hebben, zijn meer dan welkom.", aldus een woordvoerder van de politie tegen De Orkaan. Mocht je meer weten, dan wordt je verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.