Ajax mist Wöber en De Ligt tegen Roda JC Foto: Pro Shots/Erwin Spek

AMSTERDAM - Trainer Erik ten Hag van Ajax kan woensdag in het duel met Roda JC niet beschikken over Max Wöber. De Oostenrijkse verdediger kneusde zondag in de wedstrijd tegen NAC Breda zijn linkerenkel flink. Matthijs de Ligt is geschorst voor dit duel.

De ontmoeting met Roda JC komt nog te vroeg voor Wöber. De verwachting is dat hij zondag voor de wedstrijd tegen FC Twente wel weer inzetbaar is. Ten Hag heeft Mitchel Bakker daarom voor het eerst opgenomen in de wedstrijdselectie. De linksback ging in januari ook mee naar het trainingskamp in Portugal. Bakker begon dit seizoen als speler in de selectie onder negentien. De tiener debuteerde in oktober vorig jaar bij Jong Ajax. De geschorste Matthijs de Ligt ontbreekt. In vergelijking met het duel met NAC heeft Luis Orejuela weer een plek in de wedstrijdselectie.