Metro knalt op auto in Amstelveen

AMSTELVEEN - (AT5) Een metro en een auto zijn in Amstelveen op elkaar gebotst. De twee voertuigen botsten op een kruising, bijna helemaal aan het einde van de metrolijn. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

Wel is duidelijk dat er niemand gewond is geraakt. Op foto's is te zien dat het een behoorlijke klap moet zijn geweest en dat er ambulances aanwezig zijn.

Veel ongelukken

Dit ongeluk is lang niet uniek. Er gebeuren op dit kruispunt geregeld ongelukken tussen metrolijn 51, tram 5 en auto's, fietsers en voetgangers. De metro en tram rijden in Amstelveen en Amsterdam-Zuid op straatniveau, op veel plekken zonder slagbomen, waardoor gemakkelijk onveilige situaties ontstaan.

De metrolijn (51) rijdt weer volgens dienstregeling.