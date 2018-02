Ajax O19 uit UEFA Youth League door PSG na strafschoppen

AMSTERDAM - AMSTERDAM Ajax O19 had twee levensgrote kansen in de wedstrijd tegen Paris Saint Germain om de achtste finales van de UEFA Youth League te halen. Een harde omhaal van Kaj Sierhuis in de eerste helft stuiterde via onderkant lat net niet over de doellijn. In de tweede helft miste Sierhuis een penalty. Na de 0-0 eindstand moesten strafschoppen daarom de beslissing brengen en Ajax produceerde twee hele zwakke penaly's, waarna PSG er met de winst vandoor ging.

Vooraf moest coach John Heitinga flink puzzelen, vooral in de verdediging, waar vaste waarden Bakker en Botman geblesserd zijn. Aan de andere kant kon hij beschikken over een aantal spelers die normaal in Jong Ajax spelen, maar die qua leeftijd nog in de O19 mogen spelen.

Mooie omhaal Sierhuis

Ajax zette meteen veel druk, waardoor PSG er nauwelijks uit kon komen. Maar hoewel Ajax het meeste balbezit had, kon de ploeg weinig echte kansen creëren. PSG was met twee snelle uitbraken gevaarlijk zonedr dat dat doelpunten opleverde. De grootste kans van de eerste helft was voor Kaj Sierhuis die, met nog vijf minuten te gaan voor de rust, een snoeiharde omhaal produceerde die via de onderkant van de lat net niet over de achterlijn stuiterde.

[Tweet:]

Sierhuis mist penalty

Meteen na de rust kreeg Ajax een aantal goede kansen via Ekkelenkamp, Sierhuis en Dani de Wit. Met nog iets minder dan een kwartier te spelen had Kaj Sierhuis de kans om Ajax op voorsprong te zetten. De Wit werd gehaakt in het zestienmetergebied maar Sierhuis schoot de gegeven strafschop ruim over.

[Tweet:]

Strafschoppen brengen beslissing

Pas in de laatste vijf minuten kreeg ook PSG nog wat kansjes. Bij het eindsignaal was het nog steeds 0-0 en in de UEFA Youth League moeten strafschoppen in dat geval de beslissing brengen. Drie jaar eerder werd Ajax O19 in de kwartfinale uitgeschakeld door AS Roma door strafschoppen. Ook deze keer lukte het niet om via strafschoppen verder te komen. Sierhuis schoot zijn penalty nu wel binnen, maar de inzetten van Dani de Wit en Victor Jensen waren zo zwak dat de keeper ze makkelijk kon pakken. PSG schoot vier strafschoppen raak, waarna het over en uit was voor Ajax O19.

[Tweet:]

Opstelling Ajax: El Maach, Dest, Sidoel, Kemper, Ter Heide; Gravenberg (Jensen/88), De Wit; Nunnely (Pereira/82), Ekkelenkamp, Lang; Sierhuis

Opstelling PSG: Cibois; Luzayadio, Mbe Soh, Nsoki, Zagre; Adli, Callegari, Toufiqui; Weah, Guclu, Yapi (Haddadou/68)