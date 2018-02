Helderse PvdA-senator onder vuur om zonvakantie tijdens debat over donorwet

DEN HELDER - Marleen Barth, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, krijgt veel kritiek. Terwijl de senaat zich over de donorwet buigt, geniet de geboren Helderse van een zonvakantie.

PvdA-leider Lodewijk Asscher kan zich de boze reacties uit de achterban 'natuurlijk' voorstellen, maar benadrukt dat haar afwezigheid is afgestemd met de rest van de fractie. Barth is volgende week dinsdag weer terug om over het voorstel van D66-Kamerlid Pia Dijkstra te stemmen.

Eigenlijk zou de Eerste Kamer afgelopen dinsdag al in debat gaan over het wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66). Zij wil met een nieuwe wet wil afdwingen dat je automatisch orgaandonor bent, tenzij je expliciet aangeeft dat niet te willen.

Rol nabestaanden

Ondanks Dijkstra's verwoede pogingen om de senatoren te overtuigen, kreeg ze onvoldoende steun. Meerdere senatoren vinden dat Dijkstra eerst duidelijker moet maken welke rol nabestaanden hebben bij de keuze of de organen van hun gestorven naaste al dan niet worden gedoneerd.

Lees ook: Heiloose ex-dialysepatiënt volgt donordebat op de voet: "Waarom zou je hier tegen zijn?"

In aanloop naar de stemming van volgende week wordt er volop gediscusieerd over de nieuwe wet. "Ze volgt het debat op de voet", garandeert Asscher dat de dossierkennis van Barth bij de stemming van volgende week op peil is. De partij gaat 'ervan uit dat Barth haar vakantie had afgezegd' als de stemming niet met een week zou zijn uitgesteld.

Lagere huur

Senator Barth was al in opspraak omdat zij en haar man, de Wassenaarse oud-burgemeester Jan Hoekema (D66), bedongen dat zij na Hoekema's afscheid tegen een lagere huur in de Wassenaarse burgemeesterswoning mochten blijven wonen.

Vergeleken met vorige week lijkt het initiatiefwetsvoorstel onder senatoren op meer steun te kunnen rekenen. Onder andere de PvdA stelde een landelijke norm voor om zo te verzekeren dat nabestaanden het laatste woord houden. Pia Dijkstra liet weten dat haar dit 'de juiste weg lijkt'.

Afgelopen weekend riep PvdA-coryfee en oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen zijn partijgenoten op om voor de nieuwe wet te stemmen. "Ik vind het woord solidariteit hier op z'n plaats", zei hij in het programma Jacobine op Zondag.

38 stemmen

Er zijn in totaal 38 stemmen voor nodig om de wet er doorheen te krijgen. Inmiddels is duidelijk dat 22 senatoren voor zullen stemmen, wat betekent dat er nog 16 voorstanders nodig zijn. Barths stem kan daarom doorslaggevend zijn.