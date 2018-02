Deel dit artikel:











Wel óf geen Dolhuysbrug? Haarlemse 'bruggenbattle' nadert zijn climax Foto: NH

HAARLEM - Komt hij er nu wel of geen Dolhuysbrug in Haarlem? De mogelijke komst van de brug houdt de gemoederen aan het Spaarne al lange tijd flink bezig. Aanstaande donderdag buigen de politieke partijen zich opnieuw over het lastige vraagstuk.

Haarlem is erg in trek en uit onderzoek zou blijken dat het aantal fietsers in de stad enorm zal stijgen de komende jaren. Nu rijden er bijvoorbeeld zo'n 3000 fietsers per dag over de Kennemerbrug (van en naar het station). In 2030 zouden dat er ruim 19.000 zijn. Om onveilige situaties te voorkomen, wil het college óf de Kennemerbrug een flinke opknapbeurt geven óf de Dolhuysbrug aanleggen. Dat laatste is voor een grote groep Haarlemmers een nachtmerrie, ondanks dat het de meest toekomstbestendige optie is. Lees ook: Conclusie onderzoek: Dolhuysbrug scoort iets beter dan Kennemerbrug Actiegroep 'Een Brug te Ver Haarlem' vindt dat een Dolhuysbrug een enorme aantasting zou zijn van het groen, er zouden parkeerplekken verdwijnen en bovendien zou het getal van '19.000 fietsers per dag' helemaal nergens op gebaseerd zijn. Het aantal fietsers neemt wel toe, maar 'nooit zo exponentieel veel', volgens de actievoerders. De gemeente claimt gedegen onderzoek te hebben gedaan naar die getallen. Hoe deze 'bruggenbattle' afloopt, krijgt aanstaande donderdag een vervolg.