Moeder vermiste Teresa Díaz (35) kritisch over voortgang zoektocht

AMSTERDAM - De moeder van de sinds 17 januari vermiste Dominicaanse vrouw Teresa Maria Díaz Nerio (35) vindt dat de Nederlandse autoriteiten meer kunnen doen om haar dochter op te sporen. Bovendien laat ook de informatievoorziening vanuit de Dominicaanse autoriteiten naar haar mening te wensen over.

Dat zegt ze in het Dominicaanse televisieprogramma Enfoque Matinal. "De Nederlandse autoriteiten hebben gezegd dat ze alleen beelden van camera's in de stad bekijken en die uit treinen en bussen, maar dat heeft niets concreets opgeleverd." Ze kan niet geloven dat het in 'een moderne wereld met zoveel technologie' zo lang kan duren om haar dochter op te sporen.

Teresa Díaz Nerio verdween op 17 januari spoorloos. Die dag werd ze tegen 23.00 uur voor het laatst gezien in de buurt van de Amsterdamse Kloveniersburgwal. Volgens de politie is ze daarna mogelijk naar een tramhalte aan het Mr. Visserplein of Waterlooplein, metrostation Nieuwmarkt of Waterlooplein of naar een treinstation (CS, Amstel, Duivendrecht) gelopen.

Gebrek aan informatie

Behalve over de inspanning van de Nederlandse autoriteiten beklaagt Teresa's moeder Alma zich ook over 'het gebrek aan hulp' dat ze van de Dominicaanse autoriteiten krijgt. Ze stoort zich vooral aan de gebrekkige informatievoorziening vanuit het Dominicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. "Ik heb ze wel twintig keer gebeld, maar ze hebben me nooit teruggebeld om te zeggen: 'Dit is de informatie die we hebben'."

Ze roept de Dominicaanse overheid meer verantwoordelijkheid te nemen voor Dominicanen in het buitenland. "Het kan niet zo zijn dat de ambassade hier niet achteraan zit. Doe meer, werk harder", besluit ze met een wanhoopskreet.

NH Nieuws zocht contact met Teresa's familie in Nederland en kwam uit bij haar zwager, Tom Filippini. Hij nuanceert Alma's kritiek op de Nederlandse autoriteiten. "We werken goed samen met de politie", vertelt hij tegen NH Nieuws. "Maar als je hier in Nederland camerabeelden wil bekijken, moet dat via de officier van justitie. Zo werkt het in een rechtstaat."

Filippini vermoedt dat Alma haar uitspraken heeft gedaan uit frustratie over het proces. "Als moeder voelt ze zich machteloos, op zeven uur vliegen van Nederland."

Wel denkt hij dat de zoektocht wellicht eerder opgeschaald had kunnen worden. Hoewel er sinds een week op digitale reclameborden in Amsterdam aandacht wordt gevraagd voor Teresa's vermissing, denkt hij dat dergelijke maatregelen eerder hadden kunnen worden genomen. "Dat zij weg is, klopt niet", benadrukt hij dat ze nooit zou vertrekken zonder iets van zich te laten horen. "Dat geeft een niet-pluis-gevoel."