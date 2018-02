Schoutens gaat vooral genieten op Spelen: 'Maar zeg nooit nooit'

AMSTERDAM - GANGNEUNG Carlijn Schouten staat aan de vooravond van de grootste wedstrijd in haar nog prille carrière. De 23-jarige schaatsster, die is opgegroeid in Heemstede maar ook een Amerikaans paspoort heeft, maakt zich op voor haar eerste Winterspelen. Ze hoopt zich op de 3000 en 5000 meter te kunnen meten met haar voormalige landgenoten: Ireen Wüst en Antoinette de Jong.

Op dit moment is Schoutens in Gangneung en bereidt ze zich voor op haar olympische race op de 3000 meter. "Ik heb de baan al een aantal keren gezien. Het ziet er allemaal schitterend uit en ook het ijs is heel goed. Ik denk dat ik daar wel een mooie tijd neer kan zetten en misschien kan ik ook wel mijn persoonlijke record aanscherpen."

Medaille een grote verrassing

Voor de langebaanschaatsster is de Olympische Spelen een droom die uitkomt. Heel het seizoen leeft ze er al naar toe en dan moet het er op dat ene moment ook uitkomen. "Ik hoop dat ik het gevoel heb en het maximale eruit haal. Ik wil nergens iets laten liggen. Als ik hem kan rijden zoals ik eerder dit jaar heb gedaan, denk ik dat het een hele goede ervaring wordt. Een medaille zou een grote verrassing zijn, maar zeg nooit nooit."

Respect voor Nederland

Schoutens werd in New Jersey geboren, war haar ouders toen werkten, maar ze groeide op in Heemstede. Op 19-jarige leeftijd koos ze voor de VS. Op de Spelen komt Schoutens dan ook in actie voor Team USA, al blijft het respect voor Nederland groot. "Ik kijk met heel veel respect naar het Nederlandse team. Ik heb daar natuurlijk lange tijd voor geschaatst, maar nu zijn ze de concurrent."

Schaatsen voor Nederland

In de jeugd kwam Schoutens uit voor het Nederlandse team, tot ze in 2014 de keuze voor Amerika maakte. Vroeger heeft ze drie jaar lang getraind in Haarlem met Esmee Visser, die voor Nederland debuteert in Nangneung. "Hier in het olympisch dorp kom je elkaar wel tegen en je probeert soms wat af te spreken. Dat is natuurlijk heel leuk, maar er is ook niet veel tijd voor contact."

Zenuwen nog onder controle

Schoutens komt zaterdagmiddag in actie op de 3000 meter en op vrijdag, zes dagen na haar eerste race, staat de 5000 meter op het programma. Ze voelt nog geen spanning voor haar eerste optreden. "Het gaat eigenlijk op dit moment wel goed met de spanning. Maar ik denk dat die spanning wel komt als de openingsceremonie begint. En voor de race dan zal de spanning wel te snijden zijn."