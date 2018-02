Amsterdammer gaat 22.000 bitterballen maken voor Holland Heineken House

AMSTERDAM - De Amsterdamse krokettenmaker Piet Brink vliegt vanavond naar Pyeongchang in Zuid-Korea. Hij gaat daar voor de Olympische Winterspelen de gasten van het Nederlandse thuishonk 'Holland Heineken House' iedere avond voorzien van knapperige, gefrituurde bitterballen. In totaal gaat hij ongeveer 22.000 stuks draaien.

Dat schrijft Het Parool vandaag. Piet Brink stapt vanavond op het vliegtuig naar de Zuid-Koreaanse stad. Zijn koffer puilt echter niet uit van de ingrediënten. Hij neemt alleen maar een ijslepel mee, om de bitterballen op maat te scheppen. Alle andere ingrediënten staan op het boodschappenlijstje om daar ter plekke aan te schaffen.

Volgens de Amsterdamse krant heeft Piet Brink nog 120 kilo rundvlees, 100 kilo bloem, 60 kilo boter, 60 kilo verschillende groenten, 40 kilo ui, 60 kilo eieren en 250 kilo paneermeel nodig. Hij verwacht niet dat hij lang moet zoeken naar zijn benodigdheden: "Ik hoop vooral dat ik een goed gistextract kan vinden, als smaakmaker voor de bouillon", vertelt hij.

1300 per dag

De bitterballenexpert verwacht dat hij 'ongeveer 1300 stuks' per dag moet maken. In 2014 was Brink ook al op de Olympische Winterspelen in Sotsji te vinden.