NH Kiest: Sluitingstijden in Alkmaarse horeca blijven een heikele kwestie

ALKMAAR - Het is sinds 2015 een zegen voor het uitgaanspubliek, maar een flinke doorn in het oog van de Alkmaarse binnenstadbewoners: de vrije sluitingstijden in de horeca. Volgens de gemeenteraad houdt de vrije sluitingstijd het uitgaansleven bruisend. Maar de bewoners van de binnenstad zien voornamelijk problemen door de maatregel: wildplassers, geluidoverlast en baldadige feestgangers zijn meer regel dan uitzondering.

Bewoner Roel Hildebrand heeft al vaak genoeg meegemaakt dat mensen hem een 'zeikerd' noemden. "Ik heb al naar m'n hoofd gekregen dat ik op een hutje op de hei moet gaan wonen". Dat terwijl de situaties toch regelmatig uit de hand lopen, vindt hij. "Mensen staan regelmatig te schreeuwen of te gillen. Dan komt er politie bij, maar dat is dan eigenlijk al te laat: wie is er dan al wakker? Wij!"

Overlast

Ook het uitgaanspubliek erkent dat er soms weleens sprake is van overlast. "Ik heb hier zelf ook lallend over straat gelopen, maar dat is gewoon een kwajongensstreek." Een ander: "Het is hier open tot 5.00 uur, dan blijven we vaak nog wel even napraten buiten of eten we wat."

Dat gebeurt tot grote ergernis van Hildebrand en andere bewoners ten koste van hun nachtrust. "Voorheen was het om 3.00 uur gewoon stil. Die tijd is voorbij: het is nu verschoven naar de na-nacht."

Minder bruisend

Horecaondernemers vinden juist dat de overlast minder is geworden, omdat bezoekers nu gespreid over de avond vertrekken, in plaats van allemaal op hetzelfde moment. Terug naar de oude situatie zien ze dan ook niet zitten. "Dan wordt Alkmaar echt minder bruisend en dat is niet de bedoeling. We hebben personeel en die hebben hun tijden hierop aangepast, daar kan je niet zomaar mee gaan sollen", vertelt Liesbeth Spoor van café 't Hartje.

Volgens Hildebrand moet er wel echt iets veranderen. Zo niet, dan overweegt hij een verhuizing. "Dat zou ik wel heel jammer vinden, maar als je gezondheid onder de situatie gaat leiden, wordt het tijd om te vertrekken."

Volg meer politiek nieuws in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen via nhkiest.nl en in ons wekelijkse NH Kiest Magazine, dat elke dinsdag om 17.10 uur wordt uitgezonden. Heb jij ook een Heet Hangijzer in jouw gemeente dat jij onder de aandacht wil brengen van de politici? Laat het ons weten: stuur een mailtje naar nhkiest@nhnieuws.nl