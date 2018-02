Deel dit artikel:











Opmerkelijk: vuilniswagen loost afval op straat Foto: NH Nieuws

HEERHUGOWAARD - Het was een bijzonder gezicht vanmiddag op de Oosttangent in Heerhugowaard. Ter hoogte van de voetbalvereniging Reigerboys was het wegdek ineens bezaaid met vuilnis, zoals de maker van deze foto opmerkte.

De fotograaf stuurde het plaatje meteen naar NH Nieuws en dacht daarbij hardop na over de reden dat de vuilniszakken op straat waren gedumpt: "Misschien dat er een technische storing was ofzo?" Onze verslaggever reed pijlsnel naar Heerhugowaard en sprak daar de chauffeur. Die gaf uitsluitsel: iemand had een motor van een elektrische fiets bij het afval gegooid. De motor was vervolgens in brand gevlogen, waardoor de chauffeur de lading moest lozen om erger te voorkomen: "Anders vloog alles in de fik." Het afval is inmiddels al opgeruimd.