Deel dit artikel:











47-jarige vrouw zwaar mishandeld door bekende: verdachte aangehouden Foto: Shutterstock

HILVERSUM - Een 47-jarige vrouw is afgelopen nacht in Hilversum zwaar mishandeld door een 32-jarige man. Hij is opgepakt. De verdachte en het slachtoffer zijn bekenden van elkaar. Welke relatie de twee tot elkaar hebben, is niet bekend.

De politie kreeg afgelopen nacht een melding dat een vrouw ernstig gewond en buiten bewustzijn in het ziekenhuis was opgenomen. Ze is in het ziekenhuis beland nadat ze meerdere keren flink geslagen was in haar woning in Hilversum. Lees ook: 'Mishandelde man in Hilversum was dronken en filmde meisjes' Na onderzoek kon de politie de 32-jarige verdachte aanhouden. Hij zit op dit moment vast. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend.