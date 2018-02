Deel dit artikel:











Tweede aanhouding voor informatielek rond Zaanse burgemeester Hamming Foto: ANP / Robin van Lonkhuijsen

ZAANSTAD - Opnieuw is er iemand aangehouden die mogelijk vertrouwelijke informatie heeft gelekt rond de benoeming van de nieuwe burgemeester van Den Bosch. Die informatie zou mogelijk zijn gelekt naar Jan Hamming, die in de race was voor het ambt in zowel Den Bosch als Zaanstad, maar zich luttele uren voor zijn benoeming in Zaanstad terugtrok uit de race voor het burgemeesterschap in Den Bosch.

De Rijksrecherche doet sinds juli 2017 onderzoek naar waar- en onwaarheden rond de benoeming van de burgemeester van Den Bosch. Dat onderzoek volgde op de aangifte van de Noord-Brabantse Commissaris van de Koning van het lekken van informatie uit de vertrouwenscommissie die de burgemeestersbenoeming behandelde. Lees ook: Jan Hamming (PvdA) wordt de nieuwe burgemeester van Zaanstad Al snel nadat Hamming zich ettelijke uren voor de benoeming had teruggetrokken voor het burgemeesterschap in Den Bosch, werd er gespeculeerd over een mogelijk lek in de vertrouwenscommissie. Dat vermoeden werd versterkt door een reconstructie van Brabants Dagblad, waarin twee dagen na zijn benoeming zeer gedetailleerd over kandidaten en de procedure werd geschreven. Hamming moet hebben geweten dat hij diezelfde avond in Zaanstad zou worden benoemd, zo vermoeden de Zaanse Partij voor de Ouderen en Veiligheid (POV) en Democratisch Zaanstad. "Als het waar is dat Jan Hamming zich om 18.00 uur teruggetrokken heeft als kandidaat-burgemeester voor Den Bosch, dan moet hij geweten hebben dat hij diezelfde avond in Zaanstad voorgedragen zou worden als nieuwe burgemeester", stelden zij eerder. Remkes

Commissaris van de Koning Johan Remkes vond dat geen reden voor een onderzoek, waarbij hij stelde dat een dergelijke onderzoek beter op z'n plaats was bij de Brabantse autoriteiten. Na de aangifte van zijn Brabantse ambtgenoot, startte de Rijksrecherche een onderzoek naar het veronderstelde informatielek. Lees ook: Nieuwe burgemeester Zaanstad erg gewild: Den Bosch vist achter het net Eind augustus vorig jaar werd er een 55-jarig lid van de Bossche vertrouwenscommissie aangehouden. Hij is inmiddels op vrije voeten, maar geldt nog wel als verdachte. De tweede verdachte, die vanochtend werd aangehouden, is een 64-jarige man uit Rosmalen die geen lid is (geweest) van de vertrouwenscommissie. Wel zou hij vertrouwelijk informatie hebben gelekt aan een journalist Brabants Dagblad. Oud-wethouder

Volgens Omroep Brabant is de vandaag aangehouden verdachte oud-wethouder Van Son, die vorig jaar opstapte nadat hij onder invloed van alcohol een auto-ongeluk had veroorzaakt.