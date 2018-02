Deel dit artikel:











Avondspits al vroeg op gang: drukte op Noord-Hollandse wegen Foto: ANP/Olaf Kraak

NOORD-HOLLAND - Voor veel Noord-Hollanders kan een telefoontje naar het thuisfront vanmiddag geen kwaad. Vanwege drukte op de weg zullen heel wat mensen later thuis zijn dan gehoopt. Op verschillende snelwegen in de provincie is het een drukke avondspits, constateert de VerkeersInformatieDienst (VID).

Zo staat er vanaf Schiphol een kilometers lange file richting Den Haag. Dat komt door een ongeluk bij Nieuw-Vennep. Op de A7 zijn er in korte tijd twee ongelukken gebeurd in noordelijke richting. Eerst botsten een bedrijfsbusje en een auto op elkaar bij Purmerend-Noord. Gevolg: twee rijstroken dicht en een file die rond 16.30 uur nog 7 kilometer lang was. Kop-staartbotsing

Vervolgens vond er in de file daarachter nog een kop-staartbotsing plaats bij Wijdewormer, meldt de VID. De file is momenteel zo'n 3 kilometer en wordt nog langer. Ten slotte raakte een automobilist gewond bij een ongeluk op de buitenring van de A10 bij Amsterdam. Daar staat het op dit moment over een lengte van 3 kilometer vast. Het is volgens een medewerker van de VID nog te vroeg om van chaos te spreken, maar dat kan zomaar veranderen als de avondspits zich zo blijft ontwikkelen.