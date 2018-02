Koeman zet zijn handtekening tot en met WK 2022

ZAANDAM - ZEIST Ronald Koeman heeft dinsdag zijn contract getekend bij de KNVB. De 54-jarige in Zaandam geboren voetbaltrainer is met onmiddellijke ingang de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij blijft voor vier jaar verbonden aan Oranje, tot en met het WK van 2022.

De technische staf rond het Nederlands elftal heef Koeman nog niet rond. "Natuurlijk hebben we daar al over gesproken", zei de opvolger van Dick Advocaat. "En we spreken ook al met mensen. Maar het is nog niet zo dat de staf al rond en compleet is. Ik heb twee namen in de media gelezen. Het klopt dat ik daar altijd heel erg prettig mee heb gewerkt", doelde hij op keeperstrainer Patrick Lodewijks en fysieke trainer Jan Kluitenberg.

De bond heeft ook een overeenkomst met Nico-Jan Hoogma bekrachtigd. De algemeen directeur van Heracles Almelo gaat per 1 maart bij de KNVB aan de slag als directeur topvoetbal. Het contract van de 49-jarige Hoogma loopt tot 1 juli 2022.

Leden van RCZ uit zijn geboorteplaats Zaandam feliciteren de nieuwe bondscoach.