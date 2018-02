Deel dit artikel:











OM eist tot tien jaar cel voor verdachten 'bananencokehandel' Foto: Politie

MEDEMBLIK - Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen van tussen vier en tien jaar geëist tegen de verdachte in de zaak over het cocaïnetransport. De twee Engelse hoofdverdachten, H. en T., kregen de langste straffen opgelegd. In totaal eist de officier van justitie 50 jaar gevangenisstraf.

De Engelse H. schreeuwde vandaag in de rechtbank tegen de officier van jusitie meerdere malen dat hij onschuldig was. De andere hoofdverdachte, de 36-jarige T., heeft naast deze eis ook nog een andere rechtszaak in Spanje tegen zich lopen, waarin hij nog 6 miljoen euro moet betalen. Lees ook: Verdachten onderschept cocaïnetransport ontkennen in alle toonaarden Het OM eiste ook celstraffen voor de andere verdachten. Een andere Engelsman kreeg negen jaar cel als eis, vier andere verdachten hoorden de eis van zeven jaar. De 28-jarige Turkse Rotterdammer G. kreeg vijf jaar gevangenisstraf als eis. De laatste en laagste eis was voor de Turkse A.: tegen hem is vier jaar gevangenisstraf geëist. Later dit jaar volgt de uitspraak tegen de verdachte R. uit Heerde. Zijn proces heeft vertraging opgelopen, omdat R. een nieuwe advocaat heeft die zich moet inlezen. Acht verdachten stonden terecht vanwege de betrokkenheid bij de invoer van ruim 1800 kilo cocaïne. De uitspraak volgt op 21 februari.