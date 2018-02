Jochem Twisker: "Ik heb een paar vrije dagen gekregen"

AMSTERDAM - Het was een knotsgekke week voor Jochem Twisker, inmiddels weer trainer van De Dijk. De oefenmeester werd eerst ontslagen, maar dat bleek later toch anders te liggen: "Formeel ben ik nooit ontslagen, ik heb alleen van de voormalig zondagsvoorzitter een paar vrije dagen gekregen. En daar ben ik hem zeer erkentelijk voor", zo reageert Twisker met een knipoog.

Ondanks alle commotie houdt Twisker toch een goed gevoel over aan de tumultueuze week. "Ik denk dat deze week is aangetoond dat De Dijk meer is dan alleen een eerste elftal. Er is na mijn vermeende ontslag een club opgestaan die heeft gezegd: zo willen wij niet acteren. In die zin is het ook onterecht dat een hele vereniging daar op afgerekend wordt. Er zijn hier veel fatsoenlijke mensen die de club van onderuit meer body proberen te geven. Maar het is heel moeilijk om de rest van een vereniging mee te laten groeien met een eerste elftal wat zo hard omhoog schiet."

Rust rond de club

De trainer hoopt dat er nu vooral rust komt rond de club en het eerste elftal, zodat de focus weer op de sportieve prestaties kan komen te liggen. "Ondanks de smalle selectie hebben we nog best wat kwaliteit rond lopen. Als wij niet verzuipen in onze kaartenlast en blessures dan moet deze mentaliteit en kwaliteit resulteren in punten. Eenvoudig is het niet maar onmogelijk ook zeker niet."