Supertalent Boadu verlengt contract bij AZ

ZAANSTAD - Myron Boadu zette dinsdagmiddag alweer zijn tweede krabbel onder een contract bij AZ. Dat betekent dat de 17-jarige spits nu tot de zomer van 2021 onder contract staat in Alkmaar. "Het voelt als vertrouwen van de club."

Boadu tekende afgelopen zomer zijn eerste contract. Nu een half jaar later alweer zijn tweede. "Het is altijd mooi om een contract te tekenen. Als het zo snel gaat, dan is dat heel leuk."

Boadu maakte vorig seizoen indruk bij Jong AZ. Het toenmalige 15-jarig talent wist heel makkelijk het net te vinden in de Tweede Divisie. Aan het einde van vorig seizoen raakte hij geblesseerd aan zijn knie. Op dit moment is hij nog steeds herstellende daarvan. Wanneer hij terugkomt is nog niet duidelijk. "Laatste tijd train ik veel met de hoofdselectie mee. Het gaat de goede kant op. Ik stel nog geen datum op wanneer ik terug kom. Ik doe het rustig aan."