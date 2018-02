Paard krijgt spuitje na ongelukkige val en uren in ijskoude blubbersloot

MUIDEN - Een paard dat vannacht na een misstap op zijn weiland langs de Dijkweg in Muiden in een sloot was gevallen, heeft vanmiddag een spuitje gekregen. Urenlang is geprobeerd het leven van het 16-jarige paard te redden, maar uiteindelijk bleek dat een onbegonnen zaak.

Vanochtend werd ontdekt dat het paard in een gat was gestapt en vervolgens in de ijskoude sloot was gevallen. Dat gat was ontstaan nadat er een boom in het weiland met wortels en al was omgewaaid. Onmiddellijk werd groot alarm geslagen, waarop brandweerkorpsen uit de wijde omtrek zich naar de Dijkweg spoedden.

Op dat moment was het paard al tot z'n nek in de blubberige sloot weggezakt, waardoor het ruim anderhalf uur kostte om het dier te bevrijden. De brandweer werd daarbij geholpen door een stel dat in een boerderij naast het weiland woont.

Warmtedeken

Nadat het paard op het droge was getrokken is het in een warmtedeken gewikkeld. Ook werd er bloed afgenomen om de conditie te bepalen. Die monsters zijn naar een laboratorium in Weesp gebracht, om snel terug te keren en door de toegesnelde veearts van infuusvloeistof te voorzien.

Drie uur na het begin van de reddingsoperatie belden de laboranten slecht nieuws door: de bloedwaarden van het paard waren zo slecht dat het dier niet meer te redden viel. De aanwezige veearts heeft het arme dier daarop laten inslapen.