Mulder fluit woensdag Twente - AZ, Nijhuis leidt Roda - Ajax

AMSTERDAM - ZEIST Siemen Mulder fluit woensdag Twente - AZ en Bas Nijhuis leidt Roda - Ajax tijdens het midweekse competitieprogramma. Ook de scheidsrechters voor het weekend en voor de Jupiler Leaguewedstrijden zijn bekend.

FC Twente - AZ

Siemen Mulder fluit woensdag het duel tussen FC Twente en AZ. Hij krijgt assistentie van Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Laurens Gerrets is de vierde man.

Roda JC - Ajax

Ajax reist woensdag af naar het zuiden waar Bas Nijhuis de scheidsrechter is. Bas van Dongen en Joost van Zuilen zijn zijn assistenten en Rob Dieperink is de vierde man

Een live verslag van deze twee wedstrijden is te horen op de radio in NH Sport. Edward Dekker en Erik-Jan Brinkman doen verslag van de wedstrijd van AZ en Sjors Blaauw is commentator bij Ajax.

AZ - VVV

AZ neemt het zaterdagavond op tegen VVV Venlo. Scheidsrechter Allard Lindhout moet dat duel in goede banen leiden. Hij wordt daarbij geassisteerd door Jan de Vries en Patrick Langkamp. Rob Dieperink is de vierde man.

Het duel in het AFAS stadion begint om 20.45 uur en is live te volgen op de radio in NH Sport. Klaas Jan Bos en Erik-Jan Brinkman verzorgen het commentaar.

Ajax - FC Twente

In Amsterdam neemt Ajax het zondag op tegen FC Twente. De ploeg van trainer Erik ten Hag zal uit zijn op wraak, nadat de Tukkers Ajax in de achtste finale uit het bekertoernooi kegelden. De wedstrijd in Amsterdam staat onder leiding van Serdar Gözübüyük. Dave Goossens en Bas van Dongen assisteren hem. Richard Martens is aangewezen als vierde official.

Jupiler League

De topper in de Jupiler League is vrijdagavond de Noord-Holandse confrontatie tussen Telstar en Jong Ajax. Rob Dieperink is de scheidsrechter bij dat duel.

FC Volendam gaat op bezoek bij De Graafschap. Daar treft de ploeg van Misha Salden scheidsrechter Christiaan Bax.

Een liveverslag van deze twee wedstrijden is vrijdagavond te horen op de radio in NH Sport.

Jong AZ krijgt maandagavond Fortuna Sittard op bezoek. Laurens Gerrets leidt dat duel.