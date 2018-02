Van den Brom twijfelt over wie de linksbuiten is tegen FC Twente

ZAANSTAD - Na de 2-2 van afgelopen weekend tegen Roda JC, kan AZ woensdagavond de 'teleurstelling' wegpoetsen. De ploeg van John van den Brom reist dan af naar Enschede voor de confrontatie tegen FC Twente. "Je wil de reactie in de wedstrijd zien."

De selectie van Van den Brom trainde dinsdagochtend op kunstgras, vanwege de nachtvorst van de afgelopen dagen. "Dat is noodzaak, door het harde veld. Het had beter gekund, maar van de andere kant stelde de training van vandaag niet heel veel voor. Door het hoge tempo van wedstrijden achter elkaar was het vandaag een rustige training."

"Ik vind nog steeds dat ze te laag staan op de ranglijst, gezien de kwaliteiten van de spelers die ze hebben. Assaidi is de man in vorm en daarin neemt hij het team ook op sleeptouw." Aldus de Alkmaarse oefenmeester over FC Twente.

Bij AZ trainde Oussama Idrissi apart van de groep. De linksbuiten raakte vlak voor de wedstrijd tegen Roda JC geblesseerd en moest zondag vanaf de tribune toekijken, dat zal woensdag tegen de Tukkers weer het geval zijn. "Hij heeft wat last van zijn hamstring. Dat is jammer."

Mats Seuntjens vulde tegen Roda JC de plek van Idrissi in. Of hij dat tegen FC Twente weer doet is de vraag, want Van den Brom twijfelt nog. "We moeten de fitheid checken. Seuntjens, Van Overeem, Mihalik en Bel Hassani komen daarvoor in aanmerking. Ze vier verschillende types, dus dat moeten we nog even bekijken."

FC Twente - AZ begint woensdag om 18.30 uur en is live te volgen via NH Sport op de radio.