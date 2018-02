Nick en Simon geveld door de griep: theatershow in Haarlem verplaatst

HAARLEM - Volendammers Nick en Simon liggen beide al zeker vier dagen met griep op bed. Dat laten ze weten via hun Instagram-account. Hierdoor gaat hun show van vanavond in de Philharmonie in Haarlem niet door.

"Helaas slecht nieuws! We zijn nu beiden geveld door de griep", schrijven ze op Instagram. "De theatershows van morgen in #Haarlem en woensdag in #Zoetermeer worden verschoven naar de volgende data: 6 juni 2018 in Zoetermeer en 13 juni 2018 in Haarlem."

"We hopen op jullie begrip, want het is echt onmacht. Sorry!", sluiten de zangers wanhopig af.

Instagram: [https://www.instagram.com/p/Be0d694AcYC/?hl=nl]