Schrijver 'schurende' carnavalsliedjes over de gemeente gaat politiek in

WIERINGERWERF - Voor het vierde jaar op rij heeft Alexander Bügel een stevig carnavalslied geschreven over de politiek in de gemeente Hollands Kroon. Wethouders en burgemeester krijgen er opnieuw stevig van langs. Mogelijk moet Bügel volgend jaar een lied over zichzelf schrijven. Hij gaat namelijk nu zelf de politiek in.

"Al na het derde lied had ik door dat het niet hielp", zegt Bügel lachend achter zijn mengpaneel over de kritiek die hij levert op de politiek. "Dus als je dan toch wat wilt veranderen, moet je toch de stap nemen en de politiek in gaan." Bügel gaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen de kar trekken bij Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK).

Ook 2017 was weer een dankbaar jaar voor de liedjesschrijver. "Er was redelijk wat materiaal voor handen. Er zijn twee wethouders opgestapt, want de zaken liepen niet zo lekker. Daar hebben we een mooie medley over geschreven."

De teksten zijn soms hard. "Ja, maar dat mag. De liedjes zijn met een glimlach geschreven. Ik hoop dat mensen ze ook met een glimlach beluisteren en het niet als een belediging ervaren."

Lied over zichzelf

Als de verkiezingen voorspoedig verlopen en Bügel in de gemeenteraad van Hollands Kroon komt, kan het dus zijn dat hij volgend jaar een lied over zichzelf moet schrijven. "Zelfspot is een groot goed. Ik heb zeker voornemens om door te gaan met de carnavalsliedjes. Als wij als partij onderuit gaan, met wat dan ook, dan moet je groot genoeg zijn om ook jezelf te benoemen. Dus daar lopen we niet voor weg."