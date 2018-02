Schaatsen in Santpoort-Noord: "Donderdag moet het kunnen"

SANTPOORT-NOORD - Het zijn spannende en vooral ook drukke tijden voor de vrijwilligers van de natuurijsbaan in Santpoort-Noord. Gaat het hard genoeg vriezen om één van de komende dagen te kunnen schaatsen?

Nadat de baan zondag was ondergespoten, werd vanmorgen de dikte van het ijs gemeten. Die is drie en een halve centimeter. Veel te weinig nog om op te schaatsen, maar twee of misschien drie nachten vorst, en de ijzers kunnen worden ondergebonden op het weilandje bij de Hoofdstraat. "Wij doen er alles aan," zegt vrijwilliger Cary van Baekel, "maar het is uiteindelijk aan moeder natuur."

Om een dikkere en mooi vlakke ijslaag te krijgen, zal het ijs nog worden besproeid. Besproeien werkt beter dan gewoon water er op gieten. "Het is dan kouder als het op de baan terecht komt, en dat heeft uiteraard een positief effect op de dikte van de ijsvloer."

Op de vraag wanneer er kan worden geschaatst in Santpoort-Noord, zegt Cary: "Morgen denk ik nog niet. Maar donderdag met het kunnen...."