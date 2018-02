Flinke schade bij aanrijding Purmerend

PURMEREND - Vanmiddag vlak voor 13.00 uur vond een aanrijding plaats op de kruising Van Osweg met de Overlanderstraat in Purmerend.

Door de klap zijn twee personen gewond geraakt, meldt een omstander. Eén van de inzittenden was dusdanig verwond waardoor de brandweer er aan te pas moest komen om de persoon te bevrijden.

Ambulancepersoneel heeft zich over hen ontfermd. De schade van beide voertuigen is aanzienlijk. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.