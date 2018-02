Verkoper vat smartphonedieven in de kraag

AMSTERDAM - Gisteravond zijn er drie verdachten aangehouden wegens diefstal van een smartphone waarbij geweld gebruikt is. De diefstal vond plaats in Amsterdam-Buitenveldert.

De eigenaar van de telefoon had deze te koop aangeboden op internet. De verdachten van 15, 19 en 20 jaar zijn aangehouden door de politie met behulp van de verkoper.

Een van de mannen deed zich voor als een koper. Toen de man de telefoon in zijn handen had probeerde hij er mee vandoor te gaan. Er ontstond een worsteling in de woning waarbij de verdachte alsnog wist te ontkomen met de telefoon.

Achtervolging

De verkoper wist samen met een familielid de vluchtende auto te volgen. Ondertussen hadden ze al de politie gewaarschuwd.

In de omgeving van Kelbergen kwam het voertuig van de dieven tot stilstand. Toen de politie arriveerde sloegen de drie verdachten rennend op de vlucht. Met behulp van meerdere politie- eenheden zijn de drie verdachten aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het drietal zit op dit moment vast.