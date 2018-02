Parkeerkosten ziekenhuizen lopen de spuigaten uit: hier betaal je het meest

NOORD-HOLLAND - Het is een grote ergernis voor bezoekers en patiënten, bij veel ziekenhuizen is het parkeren (erg) duur. Vooral in de grote steden kost een parkeerplekje een flinke duit, zo blijkt uit een rondgang langs de grote, algemene ziekenhuizen in de provincie.

Uit de cijfers die NH Nieuws op een rijtje heeft gezet, komt naar voren dat het parkeren bij Amsterdamse ziekenhuizen veruit het duurst is. Zo kost een dagkaart bij het VUMC 30 euro. Bij het OLVG (locatie oost) ben je zelfs 36 euro kwijt voor een dagje je auto stallen.

Gratis parkeren

Bij het Tergooi Ziekenhuis in Hilversum (2 euro) en het Waterland Ziekenhuis in Purmerend (4 euro) ben je juist veel voordeliger uit. Dat geldt al helemaal bij het Spaarne Gasthuis in Heemstede en de Heerhugowaardse vestiging van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Daar is parkeren gratis, zo melden de ziekenhuizen op hun website.

De parkeerkosten bij ziekenhuizen kwamen gisteravond in Radar uitgebreid aan bod. Patiëntenfederatie Nederland riep de ziekenhuizen in het tv-programma op om de kosten voor patiënten en bezoekers ' in de hand te houden'. "Zeker voor mensen die vaak naar het ziekenhuis moeten voor therapie, dialyse of een ziek kind kunnen de parkeerkosten oplopen tot honderden euro’s per jaar", reageert directeur Dianda Veldman.

Goedkope uitrijpas

Ze voegt eraan toe: "Ik begrijp dat ziekenhuizen willen voorkomen dat winkelend publiek gratis de auto komt stallen, maar regel dan dat je voor je patiënten een goedkopere uitrijpas hebt. Er zijn ziekenhuizen die de parkeerkosten laag kunnen houden. Misschien kunnen de andere ziekenhuizen eens kijken of dat bij hen niet ook kan."

Dagtarief per ziekenhuis:

OLVG (oost) in Amsterdam: 36 euro

VUMC in Amsterdam: 30 euro

Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar: 15 euro

OLVG (west) in Amsterdam: 15 euro

Spaarne Gasthuis in Hoofddorp: 15 euro

Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen: 11 euro

Westfriesgashuis in Hoorn: maximaal 7,50 euro

AMC in Amsterdam: 7 euro

Zaans Medisch Centrum in Zaandam: 6,50 euro

Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk: 6 euro

Tergooi Ziekenhuis in Blaricum: 6 euro

Noordwest Ziekenhuisgroep in Den Helder: 5 euro

BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam: 5 euro

Waterlandziekenhuis in Purmerend: 4 euro

Tergooi in Hilversum: 2 euro

Spaarne Gasthuis in Heemstede: gratis

Noordwest Ziekenhuisgroep in Heerhugowaard: gratis

--------------------------

Bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid betaal je 1,50 euro per uur, bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Noord 1,50 euro per 75 minuten. Bij beide locaties betaal je 2,50 euro tot 135 minuten en daarna 0,50 euro per uur. Wie zijn auto langere tijd laat staan, moet diep in de buidel tasten: het Spaarne Gasthuis hanteert geen dagtarief.

Van het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam en het Westfriesgasthuis in Enkhuizen is online geen informatie beschikbaar.