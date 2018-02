Deze groep helden redde twee mensen uit een zinkende auto: "Het leek net een film"

HOOFDDORP - De zes omstanders die afgelopen zomer te hulp schoten bij een zwaar ongeluk op de A4 bij Nieuw-Vennep zijn door de gemeente Haarlemmermeer vereerd met een erepenning.

Het zestal zag op 22 augustus hoe een auto op z'n kop in het water naast de snelweg belandde. Hierna schoten zij direct te hulp, waardoor de twee inzittenden van de auto het ongeluk konden overleven.

"Als ze het niet gedaan hadden, waren er meer dan vermoedelijk twee mensen verdronken", zei de politie destijds over de heldenactie tegen NH Nieuws. "Met vier of vijf man hebben ze de auto, die op zijn kop lag, weten te kantelen. Een van hen grijpt in het water en krijgt een hoofd te pakken. Hij haalt het omhoog en tegelijkertijd komt ook de tweede inzittende boven water. En zo worden ze eigenlijk met z'n tweeën gered door vier, vijf omstanders."

Een van de redders, Guinevere Moerman, spreekt van 'een film'. "We stopten meteen op de vluchtstrook. Iemand sprong in het water en ik ging er meteen achteraan. We hebben met z’n allen de auto op zijn kant geduwd. De brandweer vertelde me later dat dat een wonder was dat dat ons lukte, omdat de auto in de modder lag en die snel vastzuigt. Maar het ging heel gemakkelijk, naar mijn idee. Toen moest de man uit het water. Door mijn BHV-training wist ik gelukkig hoe ik iemand kon verplaatsen."

De zes redders hebben gisteren uit handen van burgemeester Onno Hoes van Haarlemmermeer de erepenning gekregen. Bij de uitreiking waren ook de slachtoffers en familie van de redders aanwezig.

