Hordeloper Smet klaar voor WK indoor: 'Nu al mijn beste seizoen ooit'

AMSTERDAM - Koen Smet plaatste zich afgelopen zaterdag voor het WK indoor atletiek met een persoonlijk record. Een dubbelslag dus voor de Amsterdamse hordeloper, die na een mindere periode weer lekker in zijn vel zit.

Met een tijd van 7,65 op de 60 meter horden, pakte Smet in het Duitse Magglingen het ticket voor het WK in Birmingham. Voor hem voelde met name zijn persoonlijke record als een grote opluchting. "Dat was alweer vier jaar geleden", vertelt hij aan NH Sport. Zijn laatste PR dateerde uit 2014, toen hij in Apeldoorn 7,67 noteerde. "Ik had wel momenten dat ik dacht: ik ben beter dan ooit. Maar de atletiek is hard en de enige tijd die telt is die er uiteindelijk op de klok staat."

Depressie

Smet maakt met deze prestaties een einde aan een aantal mindere jaren. De 25-jarige hordeloper legde de lat te hoog voor zichzelf. Dat resulteerde in een slepende depressie. "Toen de Olympische Spelen aan mijn neus voorbij gingen, legde ik mezelf daarna zoveel druk op dat het allemaal niet meer lukte. 2016 en 2017 waren daardoor dus ook heel slecht."

Beter dan ooit

Dat betekende dat het roer bij Smet om moest. Door middel van therapie en een andere manier van coaching kwam hij er weer bovenop. Zelfs zo goed dat hij op dit moment in de vorm van zijn leven verkeerd. "Sinds de eerste wedstrijd voelde ik dat ik in een goede vorm was. Het was dus min of meer wachten op de echte uitschieter. Afgelopen weekend was tot dusver de uitschieter, maar ik denk dat het nog wel harder kan. Maar dit seizoen is nu al mijn beste seizoen ooit. Het was dus geen verrassing dat ik zaterdag zo hard liep."

"De beste Koen zijn"

Door die goede prestaties en het goede gevoel aan de vooravond van het WK, hoopt Smet ook in Birmingham zijn goede vorm te kunnen laten zien. De halve finale zou voor hem al heel mooi zijn. "Ik heb nog nooit een halve finale gehaald, dus dat kan dan een mooie eerste keer zijn. Ik ga mezelf alleen niet teveel druk opleggen, want dat liep eerder dus niet goed af", zegt hij al lachend. "Ik ga gewoon de beste Koen zijn die ik op dat moment ben. Dan loop ik gewoon hard en zien we wel wat eruit rolt."

Het wereldkampioenschap indoor vindt plaats van 2 tot 4 maart in Birmingham. Smet komt op de tweede dag in actie in de 60 meter horden. Mocht Smet doorstomen tot de halve finales, dan zijn die later op de dag.