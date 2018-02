NH Airtime: Agressieve passagiers op 10 kilometer hoogte: "Waar is de fokking purser?!"

Vuistslag

Ook in 2018 is het al raak geweest aan boord van een vlucht vanaf Schiphol. Op een KLM-vlucht van Schiphol naar Panana City mishandelde een Noorse vrouw de senior purser omdat ze geen alcohol meer mocht. Het cabinelid kreeg een vuistslag en werd aan haar haren getrokken.

Uiteindelijk werd de scheldende, spugende, bijtende en schoppende passagier in de boeien geslagen en in Panama op dezelfde kist teruggestuurd naar Schiphol. Daar werd zij ingerekend. De politierechter veroordeelde de Noorse vrouw tot 6 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk.

Cabinepersoneel, waaronder ook stewards en stewardessen in opleiding, krijgt regelmatig training in het omgaan met agressieve passagiers. Jerry van den Berg van Be Secure International is zelf voormalig KLM-steward, maar geeft inmiddels al acht jaar agressietrainingen aan bemanningen over de hele wereld. Samen met zijn collega Michael Richardson, die nog steeds werkzaam is als steward, oefent hij de naarste situaties die je je maar kan voorstellen.

"Waar is de fokking purser?"

Aan boord van een nep-vliegtuig scheldt Richardson stewards en stewardessen in opleiding de huid vol als hij zogenaamd zijn drankje niet op tijd krijgt. Aan de leerlingen is het om de acteur te kalmeren. Richardson schuwt geen enkel taalgebruik: "Waar is die fokking purser?" en "Dat bepaal ik zelf wel, jij kut!" Met moeite praten ze hem weer terug in zijn stoel.

Ook Van den Berg zelf kruipt in de huid van een agressieve passagier. In dit geval is de reiziger, net zoals de doorgedraaide Noor, onhandelbaar en zal in de boeien moeten worden geslagen. Van den Berg leert de groep om zo'n amokmaker met maar liefst vier personen onder controle te krijgen. En ook hij deinst niet terug om de leerlingen op een realistische manier klaar te maken voor zulke situaties in het echt. Een van de cursisten wordt meedogenloos in haar hand gebeten, als zij bij het 'restrainen' van de passagier te dichtbij zijn mond komt.

De stijging van het aantal incidenten verbaast Jerry van den Berg niks. "De incidenten worden heftiger", weet Van den Berg. "We weten allemaal wat er de afgelopen tijd is gebeurd bij diverse maatschappijen aan boord, waarbij crew fysiek is benaderd, waar de crew bij de keel is gegrepen en aan de haren is getrokken."

"Ik ben er klaar voor"

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Uit eerdere meldingen blijkt dat veel van het wangedrag uit het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel bestaat. Dat leidt regelmatig tot agressief taalgebruik of gedrag. Ook worden veel incidenten over roken en overmatig alcohol- of drugsgebruik aan boord gemeld.