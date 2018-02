N242 dicht na ongeluk met meerdere auto's

ALKMAAR - Door een ongeval met meerdere auto's is de N242 vlak voorbij de Leeghwaterburg in Alkmaar richting Heerhugowaard afgesloten.

In eerste instantie leek het erop dat ook een vrachtwagen betrokken was bij het ongeluk. Dat bleek later niet het geval. Volgens getuigen loopt de file snel op. Er zijn inmiddels meerdere ambulances en bergers ter plaatse. Op foto's is te zien dat er vooral veel blikschade is.

Het ongeluk gebeurde tussen de aansluiting met de A9 en de Omval. Hoe lang de weg nog afgesloten blijft is niet duidelijk.