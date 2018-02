Deel dit artikel:











NH Mensenwerk: Paul is chirurg in het Brandwondencentrum

BEVERWIJK - Het Brandwondencentrum in Beverwijk is onderdeel van het Rode Kruisziekenhuis bestaat sinds 1974. In die tijd werd het opgericht in Beverwijk omdat het dicht bij de Hoogovens moest liggen. In de loop der jaren groeide het uit tot een van de meest vooraanstaande behandel- en onderzoekscentra voor brandwonden ter wereld. Voor NH Mensenwerk maakt Ron Flens portretten van de medewerkers in het centrum.

In de eerste aflevering krijgen we een kleine rondleiding door plastisch chirurg en onderzoeker Paul van Zuylen. Voorzichtigheid is geboden want besmettingsgevaar is erg groot bij patiënten met brandwonden. "Patiënten met brandwonden dragen zelf veel bacteriën, je moet dus vooral oppassen dat je geen bacteriën meeneemt van de ene naar de andere patiënt." Lees ook: NH Mensenwerk: het Zaantheater door de ogen van directeur Angelique Finkers Van Zuylen is zelf gespecialiseerd in reconstructie van huid en herstellen van littekens. Tegenwoordig wordt er veel gedaan met kunsthuid. Toch is kunsthuid geen wondermiddel. "De menselijke huid is zo mooi en bijzonder van structuur, dat is met kunsthuid nog niet te evenaren. We streven er wel naar." Dan zouden in de toekomst verwoeste stukken huid als gevolg van verbranding misschien volledig gereconstrueerd kunnen worden.